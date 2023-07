Fahrgäste in Linienbus bedroht: Warnschuss und Festnahme

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in Nürnberg in einem Linienbus andere Fahrgäste verbal bedroht, Polizisten angegriffen und so einen größeren Einsatz ausgelöst. Weil Pfefferspray bei dem betrunkenen 37-Jährigen keine Wirkung gezeigt habe, hätten die Beamten einen Warnschuss abgegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann sei daraufhin in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet, kurze Zeit später wurde er festgenommen.

Der Fahrer des Linienbusses hatte die Polizei verständigt, nachdem der Betrunkene mehrere Fahrgäste beleidigt und bedroht hatte. Körperliche Übergriffe sowie Verletzungen seien zunächst nicht gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler wollten am Dienstagvormittag weitere Zeugen befragen. Gegen den 37-Jährigen werde unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und eines Angriffs auf Polizisten ermittelt.