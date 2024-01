Fall Halemba beschäftigt AfD weiter

An zwei Schott-Standorten weiter Kurzarbeit Gefällt mir Merken Teilen

An zwei Standorten des Spezialglas-Herstellers Schott gilt weiter Kurzarbeit. Im Oktober hatte das Unternehmen angekündigt, am Stammsitz Mainz 620 von insgesamt rund 3300 Mitarbeiter und am Standort Mitterteich in Bayern mehr als 700 der insgesamt etwa 1300 Beschäftigten in Kurzarbeit zu schicken.