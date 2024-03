Falsche Handwerker unterwegs

Bamberg/Bayreuth (dpa/lby) - Getarnt als Handwerker sind in Oberfranken mutmaßliche Trickbetrüger unterwegs. Davor warnte die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag.

In den Landkreisen Bayreuth und Bamberg gab es den Angaben zufolge mehrere Fälle, in denen sich die Unbekannten Zutritt zu Wohnungen verschafft hatten. In den Wohnungen hätten sie Bargeld und Wertgegenstände erbeutet.

So meldete sich bei der Polizei eine 70 Jahre alte Frau: Einer der Männer soll sie demnach an der Tür abgelenkt haben, ein anderer soll derweil im Haus mehrere zehntausend Euro Bargeld und Schmuck mitgenommen haben. Die Kripo Bamberg ermittelt.