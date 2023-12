Falscher Bahn-Mitarbeiter in Lokführerstand entlarvt

Ansbach (dpa/lby) - In einem Zug von Würzburg nach Ansbach hat sich ein 19-Jähriger als angeblicher Bahn-Mitarbeiter eine Fahrt im Lokführerstand erschlichen. Der Mann habe eine dunkelblaue Weste mit Serviceschild getragen und sich als Auszubildender der Deutschen Bahn (DB) im Restaurantbereich ausgegeben, teilte die Bundespolizei am Montag in Nürnberg mit. Der Lokführer habe ihn mitfahren lassen, während der Fahrt seien ihm aber Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Mannes gekommen. Bei einer Polizeikontrolle habe der 19-Jährige zwar eine Fahrkarte vorlegen können, aber keinen Dienstausweis. Außerdem sei sein Name bei der Bahn nicht bekannt gewesen. Daraufhin habe der 19-Jährige die Beamten bedroht und beleidigt. Nach dem Vorfall am Freitagabend wird wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Die Weste mit dem Bahn-Logo wurde beschlagnahmt.