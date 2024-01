Falscher Handwerker stiehlt Schmuck und Bargeld

München (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat sich in München als Handwerker ausgegeben und Schmuck und mehrere Zehntausend Euro Bargeld aus der Wohnung einer über 90-Jährigen gestohlen. Er habe bei dem Trickdiebstahl am Dienstag vermutlich Hilfe einer zweiten Person gehabt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach kam die Frau am Mittag vom Einkaufen zurück. Der unbekannte Mann betrat den Angaben zufolge mit ihr das Mehrfamilienhaus. Kurz nachdem die Frau in der Wohnung war, klingelte der Mann an ihrer Tür und gab an, wegen Komplikationen an der Sanitäranlage in ihr Badezimmer zu müssen. Dort täuschte er Arbeiten vor und lenkte die Seniorin laut Polizei ab, indem er sie aufforderte, den Duschkopf zu halten. Der Unbekannte sei währenddessen am Türrahmen gestanden und habe dann die Tür zugezogen. In dieser Zeit sei dann vermutlich eine zweite Person in die Wohnung gelangt.

Erst nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl und informierte eine Angehörige. Die Ermittlungen dauerten an.