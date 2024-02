Falsches Wohnungsangebot in München: 34-Jährige in Haft

München (dpa/lby) - Nachdem sie unter falschem Namen für einige Tage eine Wohnung in München gebucht hatte, hat eine 34-Jährige die Unterkunft im Internet zur Miete eingestellt. Ein Ermittlungsrichter erließ nun Haftbefehl gegen die mutmaßliche Betrügerin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie soll im 15-Minuten-Takt Besichtigungen in der falschen Mietwohnung durchgeführt haben. Die Interessenten sollten nach einer Zusage die Kaution von 7000 Euro auf ein Bankkonto überweisen.

Einem 19 Jahre alten Interessenten fielen jedoch Ungereimtheiten auf. Nach seiner Besichtigung recherchierte er laut Polizei im Internet nach der Wohnung und wurde so auf den Betrug aufmerksam. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten konnten die 34-Jährige bei einer Besichtigung in der Wohnung im Stadtteil Schwabing festnehmen. Schon seit dem vergangenen Dienstag hatte die Frau die falschen Besichtigungen durchgeführt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Frau nicht allein gehandelt haben. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen die 34-Jährige. Zunächst war der Polizei kein Fall bekannt, in dem ein Interessent die Kaution tatsächlich überwiesen hatte.