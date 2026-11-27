Erbendorf (dpa/lby) - Ein 43-jähriger Mann hat in Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth) Angehörige bedroht und einen SEK-Einsatz ausgelöst. Nach Polizeiangaben wurde der Mann nach mehreren Stunden in Gewahrsam genommen.

Demnach kam es am Donnerstag in einer Wohnung eines Angehörigen des 43-Jährigen zu einem Familienstreit. In der Folge habe der 43-Jährige seine Angehörigen verbal bedroht und sich dann in seiner Wohnung im gleichen Haus verschanzt. Weil der Mann im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, konnte eine Gefährdung Dritter nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht ausgeschlossen werden, weshalb das SEK angefordert wurde.

Die Einsatzkräfte nahmen demnach telefonisch Kontakt zu dem 43-Jährigen auf und versuchten, ihn durch Gespräche zum Verlassen seiner Wohnung zu bewegen. Da er sich weigerte, kam es der Sprecherin zufolge zu einem Zugriff, bei dem der Mann in Gewahrsam genommen wurde. Demnach befand sich der 43-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in eine Psychiatrie gebracht. In seiner Wohnung sei eine Luftdruckpistole gefunden worden. Verletzt wurde niemand.