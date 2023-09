Farbattacke auf Landtag verursacht 55.000 Euro Schaden

München (dpa/lby) - 55.000 Euro Sachschaden sind nach Angaben des Bayerischen Landtags durch eine Farbattacke entstanden, die Klimaaktivisten auf das Landtagsgebäude verübt hatten. Man werde viel Chemie und Energie benötigen, um den Schaden zu beseitigen, teilte das Social-Media-Team des Landesparlaments am Dienstag über X (vormals Twitter) mit.

Am vergangenen Mittwoch hatten Aktivisten der Gruppe Letzte Generation in Farbe getunkte Tennisbälle gegen die Westfassade des Maximilianeums in München geworfen. Die Polizei nahm anschließend Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen die etwa zehn Beteiligten auf. Die Beamten nahmen die Aktivisten zunächst mit, unter anderem um ihre Personalien aufzunehmen. Danach entließen sie die Verdächtigen wieder.