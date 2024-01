FC Augsburg gibt Linksverteidiger Colina nach Dänemark ab

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat den kroatischen Linksverteidiger David Colina bis zum Saisonende an den dänischen Erstligisten Vejle BK verliehen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 23-jährige Colina war erst vor einem Jahr aus seiner Heimat von Hajduk Split nach Augsburg gewechselt. Er kam aber seitdem über Teilzeiteinsätze nicht hinaus. Sein Vertrag in Augsburg läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

«Gerade auf seiner Stammposition als Linksverteidiger, wo wir gut aufgestellt sind, war es für David in den letzten Monaten nicht leicht, Einsatzzeiten zu bekommen», erklärte Sportdirektor Marinko Jurendic. «Während der Leihe in Vejle wird David mit seinem ehemaligen Jugendtrainer (Ivan Prelec) zusammenarbeiten, der ihn sehr gut kennt und ihm viel Spielpraxis ermöglichen soll. Wir wünschen David viel Erfolg mit seinem neuen Verein.»