FC Augsburg nach Investoren-Entscheidung: Votum akzeptieren

Flächenverbrauch in Bayern nimmt zu

Der Flächenverbrauch in Bayern hat sich im vergangenen Jahr erhöht. Dieser belief sich durchschnittlich auf 12,2 Hektar pro Tag - was einer Fläche von etwa 17 Fußballfeldern entspricht, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte.