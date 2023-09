FC Augsburg will in Bundesliga nachlegen

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg will beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) gleich zwei Negativserien auf einmal beenden. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen hat in den vergangenen neun Bundesligaspielen keinen Sieg gegen die Breisgauer holen können. Und außerdem liegt der letzte Augsburger Auswärtserfolg in der deutschen Eliteklasse fast auf den Tag genau ein Jahr zurück: Am 2. Oktober 2022 gewannen die Fuggerstädter beim späteren Absteiger FC Schalke 04. «Wir müssen und wollen nachlegen», verkündete Maaßen vor dem Gastspiel. Die Augsburger hatten vor einer Woche beim 2:1 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 den ersten Saisonsieg geholt.