FC Bayern beendet Champions-League-Gruppe mit Klassiker

Manchester (dpa/lby) - Der FC Bayern München beendet die Gruppenphase der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) in England mit einem Fußball-Klassiker. Der deutsche Meister steht schon vor der abschließenden Vorrunden-Partie gegen Manchester United als Gruppensieger und Achtelfinal-Teilnehmer fest. Trotzdem hat das Spiel im Old Trafford nach dem 1:5 in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt eine große Bedeutung für Trainer Thomas Tuchel und seine Spieler.

«Wir brauchen eine Reaktion - unbedingt», sagte Tuchel. Im Fokus stehen wird Harry Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft läuft nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur nach München erstmals im Bayern-Trikot in seiner Heimat auf. «Das ist sicherlich ein spezielles Spiel für ihn», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Manchester United muss das Heimspiel gewinnen, um womöglich doch noch am letzten Spieltag der Gruppe A vom vierten auf den zweiten Platz vorzurücken und gemeinsam mit den Bayern ins Achtelfinale einzuziehen. Das Hinspiel in München gewannen die Bayern 4:3. Die Auslosung der Achtelfinalpartien findet am kommenden Montag statt.