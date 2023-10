FC Bayern in Istanbul: Es geht auch im Rekordserien

Prozess gegen Brüder: Angeblicher Anschlagsplan in Schweden Gefällt mir Merken Teilen

Mit der Verlesung der Anklage hat am Montag vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg der Prozess gegen zwei Brüder aus Syrien begonnen, die mithilfe des Islamischen Staats (IS) einen Terroranschlag auf eine Kirche in Schweden geplant haben sollen.