FC Bayern in Wolfsburg gefordert: Leverkusen gegen Bochum

Berlin (dpa) - Am Tag nach der Vertragsverlängerung mit Thomas Müller ist der FC Bayern München in seinem letzten Bundesligaspiel des Jahres beim VfL Wolfsburg gefordert. Der deutsche Rekordmeister muss am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei den Niedersachsen gewinnen, um den Anschluss an Spitzenreiter Bayer Leverkusen zu halten. Die Werkself tritt zeitgleich im Heimspiel gegen den VfL Bochum an. Schon vor den Begegnungen des 16. Spieltags steht fest, dass Leverkusen über den Jahreswechsel an der Spitze bleiben wird. Die Bayern haben nach der Absage ihres Heimspiels gegen den 1. FC Union Berlin eine Begegnung weniger ausgetragen.

Kurz vor Weihnachten empfängt Union am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Kellerduell zuvor bereits den 1. FC Köln. Anschließend treffen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und der FC Augsburg sowie der 1. FC Heidenheim und der SC Freiburg aufeinander.