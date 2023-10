FC Bayern lädt Kinder in Zirkus ein: Alle Stars dabei

München (dpa) - Vor dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken an diesem Mittwoch gehen die Fußball-Profis des FC Bayern München um Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Harry Kane in den Zirkus. Der deutsche Rekordmeister lädt am Montag Kinder aus Pflegefamilien, sozialen Einrichtungen oder mit Fluchterfahrung zu einer Sondervorstellung des Circus Roncalli ein.

Bei der Aufführung im Münchner Werksviertel werde die gesamte Profimannschaft mit Familienangehörigen dabei sein, wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte. Auch das Präsidium um Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie der Vorstand mit Jan-Christian Dreesen an der Spitze werde anwesend sein.