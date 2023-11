FC Bayern mit Kimmich und Goretzka

München (dpa) - Trainer Thomas Tuchel nimmt im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul eine Änderung im Münchner Team im Vergleich zum 4:0 gegen Borussia Dortmund vor. Der in der Fußball-Bundesliga gesperrte Nationalspieler Joshua Kimmich kommt am Mittwochabend in der Allianz Arena im Mittelfeld zusammen mit Leon Goretzka zum Einsatz. Konrad Laimer muss auf die Bank.

Tuchel hatte bereits am Dienstag angekündigt, dass der 28-jährige Kimmich trotz der guten Leistung des Duos Laimer/Goretzka wieder auflaufen würde. Der Bayern-Coach hatte Kimmich als «Fixpunkt» bezeichnet. Auf der Bank sitzt zunächst auch wieder Angreifer Thomas Müller. In der Offensive beginnen wie gegen den BVB erneut Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman und Harry Kane.

Beim türkischen Meister kann Stammtorwart Fernando Muslera auflaufen. Der Einsatz des 37 Jahre alten Kapitäns war wegen einer Ellbogenverletzung fraglich gewesen. Das Hinspiel in der Türkei hatten die Bayern vor zwei Wochen mit 3:1 gewonnen. Bei einem weiteren Sieg stünde der deutsche Rekordmeister definitiv schon nach dem vierten Spieltag im Achtelfinale.