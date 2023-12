FC Bayern mit Personalsorgen in Wolfsburg: Augsburg im Derby

München/Augsburg (dpa/lby) - Der FC Bayern München will zum Jahresende mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg den Druck auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hochhalten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss allerdings auch heute (20.30 Uhr/Sky) in Niedersachsen den Ausfall der beiden defensiven Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka fürchten. Die Nationalspieler fehlten erkrankt schon gegen den VfB Stuttgart am Sonntag.

Beim 3:0 machte aber die Notlösung Raphael Guerreiro und Youngster Aleksandar Pavlović ihre Sache sehr gut. Bei einem Spiel weniger haben die Münchner aktuell vier Punkte Rückstand auf die ungeschlagenen Leverkusener, die den VfL Bochum empfangen.

Der FC Augsburg wiederum muss am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Champions-League-Kandidat VfB Stuttgart zum Schwaben-Derby antreten. Mit aktuell 18 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Jess Thorup zwar im sicheren Tabellenmittelfeld, sie will aber das Polster auf die hinteren Ränge weiter ausbauen.