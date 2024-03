FC Bayern mit Sané gegen Lazio: De Ligt für Kim

München (dpa) - Der FC Bayern München kämpft mit Fußball-Nationalspieler Leroy Sané in der Startelf um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Der angeschlagene Flügelspieler kommt am Dienstagabend gegen Lazio nach seiner Pause beim 2:2 in Freiburg wieder zum Einsatz. Der deutsche Rekordmeister muss ein 0:1 aus dem Achtelfinal-Hinspiel aufholen. Dafür werden Tore gebraucht. Sané kommt für Youngster Mathys Tel ins Team.

Die zweite Umstellung im Vergleich zur Freiburg-Partie nimmt Trainer Thomas Tuchel in der Abwehr vor, wo der Niederländer Matthijs de Ligt für Minjae Kim aufläuft. Nationalspieler Joshua Kimmich agiert erneut als rechter Verteidiger. Das Spiel gegen Lazio ist für die Bayern und den zum Saisonende scheidenden Coach Tuchel extrem wichtig. Es geht für die Münchner darum, die wohl letzte Chance auf einen Titelgewinn in dieser Saison zu wahren.