FC Bayern startet in Saison

München (dpa/lby) - Mit einem Heimspiel und zahlreichen Neuerungen starten die Basketballer des FC Bayern München in die neue Saison. Das heutige Match am ersten Bundesliga-Spieltag gegen den Syntainics MBC ist die Pflichtspielpremiere des neuen Headcoaches Pablo Laso. Auch der langjährige NBA-Star Serge Ibaka soll als schillerndster Neuzugang der Liga im BMW Park für Begeisterung sorgen. Nach dem WM-Triumph in Südostasien laufen zudem die Bayern-Profis Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey erstmals als Weltmeister auf.

Darüber hinaus gibt es eine technische Weltpremiere: Erstmals wird ein Ligaspiel auf einem Glasboden ausgetragen. Dieser ist mit LED-Lichtern ausgestattet, sodass das Spielfeld, die Linien und Markierungen digital gezogen werden und es etwa in Pausen oder in der Halbzeit Einspieler und andere Projektionen zu sehen gibt.