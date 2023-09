FC Bayern tritt im Pokal in Münster an: Peretz im Tor

Wadl-Biss bringt 38-Jährigen auf die Münchner Wiesn-Wache Gefällt mir Merken Teilen

Ein Wadl-Biss hat für einen Oktoberfest-Besucher in München wohl noch ein Nachspiel. Der 38-Jährige habe in einem Festzelt randaliert und massiv Widerstand gegen die herbeigerufenen Beamten der Wiesn-Wache geleistet, teilte die Polizei am Montag in München mit.