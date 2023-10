FC Bayern verlängert Vertrag mit Stürmerin Zawistowska

München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern haben den Vertrag mit der derzeit verletzten Stürmerin Weronika Zawistowska bis zum Sommer 2025 verlängert. Dies teilten die Münchnerinnen am Donnerstag mit. Die polnische Nationalspielerin war 2021 vom polnischen Rekordmeister KKS Czarni Sosnowiec zu den Frauen des FC Bayern gewechselt. Zawistowska spielte aber zunächst zwei Jahre auf Leihbasis für den 1. FC Köln. Im Sommer 2023 kehrte die 23-Jährige an den FC Bayern Campus zurück. Wegen eines Kreuzbandrisses in der Sommervorbereitung muss Zawistowska noch auf ihr Pflichtspieldebüt für den FC Bayern warten.

«Weronika hat in Köln zwei Jahre starke Leistungen erbracht, weswegen wir uns sehr auf ihre Rückkehr gefreut haben. Leider hatte sie durch die Verletzung bisher keine Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln», erklärte die Abteilungsleiterin Frauenfußball beim FC Bayern, Bianca Rech: «Aber wir haben volles Vertrauen und glauben an ihre Qualitäten. Wir freuen uns, dass sie jetzt in Ruhe die Reha abschließen und dann gemeinsam mit uns in die nächste Saison starten kann.»