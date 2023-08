FC Bayern will Stadionbesuch sicherer machen

Zwei Verletzte bei Brand einer Lagerhalle in Schwaben Gefällt mir Merken Teilen

Im schwäbischen Durach bei Kempten ist in der Nacht zu Dienstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen in Behandlung, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.