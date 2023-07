Feld in Flammen: Dorfbewohner unterstützen bei Löscharbeiten

Oberaurach (dpa/lby) - Bei einem Feldbrand in Unterfranken haben Dorfbewohner bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, die Flammen zu löschen. Dabei haben sich mehrere Menschen eine Rauchgasvergiftung zugezogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus bislang ungeklärter Ursache breitete sich am Samstag in Oberaurach (Landkreis Haßberge) ein Feuer auf einem abgeernteten Feld mit einer Fläche von mehreren Hektar aus. Die Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräften im Einsatz. Sie konnte verhindern, dass sich die Flammen auf die umliegenden Gebäude ausbreiteten. Sechs Menschen zwischen 22 und 67 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht. Fünf von ihnen wurden leicht bis mittelschwer verletzt.