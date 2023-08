Festakt zur Geburtsstunde des deutsche Grundgesetzes

Herrenchiemsee (dpa) - Mit einem großen Festakt im prunkvollen Spiegelsaal des Neuen Schlosses auf Herrenchiemsee soll am Donnerstag (12.30 Uhr) dem dortigen Verfassungskonvent von 1948 gedacht werden. Die Festrede anlässlich des 75. Jahrestages hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) nehmen an den Feierlichkeiten auf der Insel teil.

Der sogenannte Verfassungskonvent fand im August 1948 im Alten Schloss auf Herrenchiemsee statt. Er wurde von den damaligen Ministerpräsidenten der Länder der westlichen Besatzungszonen einberufen. Gemeinsam mit Experten erarbeitete der Konvent in nur zwei Wochen eine Verfassung, die schließlich für die Ausarbeitung des deutschen Grundgesetzes maßgeblich wurde.

Bereits vor dem Festakt will Steinmeier um 11.00 Uhr im benachbarten Augustiner-Chorherrenstift, also an dem Ort, wo vor 75 Jahren der Konvent im Alten Schluss stattfand, die neu konzipierte Ausstellung «Der Wille zu Freiheit und Demokratie. Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee 1948» eröffnen.