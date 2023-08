21.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Feuer in Haus: Brennende Kerze vermutlich Brandursache

Bei einem Brand mit einem Verletzten in Niederbayern ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag erst eine Terrasse und dann das angrenzende Wohnhaus in Atting (Kreis Straubing-Bogen) in Brand.