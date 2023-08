Feuer zerstört Berghütte am Staufenmassiv: Hoher Schaden

Inzell (dpa/lby) - Eine Almhütte am Staufenmassiv in den Chiemgauer Alpen ist bei einem Feuer bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, griffen die Flammen am Dienstagabend rasch auf die gesamte Hütte über. Die Feuerwehr und die Bergwacht rückten mit einem Großaufgebot an, hatten aber Schwierigkeiten, die abgelegene Hütte in dem bergigen Gelände im Bereich Inzell (Landkreis Traunstein) zu erreichen.

Erst nach mehreren Stunden gelang es ihnen daher, den Brand vollständig zu löschen. Die Hütte wurde komplett zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine sechsstellige Eurosumme. Verletzt wurde durch den Brand niemand.