Feuerwehr befreit Finger einer Frau aus Stabmixer

17-Jähriger wehrt sich gegen Raubüberfall und wird verletzt

Ein 17-Jähriger hat sich in Oberfranken gegen zwei Unbekannte gewehrt, die ihn ausrauben wollten. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde der Jugendliche bei dem Überfall in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) mit einem Messer am Oberkörper leicht verletzt.