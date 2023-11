Feuerwehr findet bei Einsatz tote Frau in Mehrfamilienhaus

München (dpa/lby) - In einem Mehrfamilienhaus in München hat die Feuerwehr eine 84 Jahre alte Frau tot in ihrem verbrannten Bett gefunden. Die Einsatzkräfte waren am Mittwochabend wegen Brandgeruchs in einem Treppenhaus alarmiert worden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Die Einsatzkräfte hätten einen leichten Brandgeruch wahrgenommen. Deshalb wurden den Angaben zufolge auch die Wohnungen kontrolliert und dabei die Tür zu einer Wohnung im dritten Stock geöffnet, nachdem dort niemand auf die Einsatzkräfte reagiert hatte. Dort fanden die Feuerwehrleute die 84-Jährige tot in ihrem Bett, wie es weiter hieß. Das Feuer in der Wohnung war den Angaben zufolge zuvor von selbst erloschen und die Brandstelle erkaltet.

Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an, sagte eine Polizeisprecherin. Weder könne ausgeschlossen werden, dass die Frau zuvor bereits tot war, noch, dass sie durch das Feuer starb.