Feuerwehr löscht brennenden Mähdrescher: Hoher Schaden

Dietersheim (dpa/lby) - Ein Mähdrescher ist im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim auf einem Feld in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Ursache war demnach wahrscheinlich ein technischer Defekt. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer war am Dienstag mit Erntearbeiten in Dietersheim beschäftigt, als er plötzlich Rauch bemerkte. Er stoppte sofort den Mähdrescher und stieg aus - kurz darauf stand das Fahrzeug lichterloh in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass der Mähdrescher ein Raub der Flammen wurde.