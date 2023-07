Feuerwehr rettet fünf Entenküken aus Schacht in München

München (dpa/lby) - Fünf Entenküken hat die Feuerwehr aus einem fünf Meter tiefen Schacht in München gerettet. Einer Anwohnerin sei am Samstagnachmittag eine laut quakende Entenmutter aufgefallen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Daher lief sie in den Garten und hörte das Schnattern der Entenküken aus einem Schacht.

Die Feuerwehr holte die Tiere mithilfe eines Kübels an die Oberfläche. Die Entenmutter war während der Rettungsaktion weggeflogen, weshalb die Einsatzkräfte die Küken mit auf die Wache nahmen. Sie sollen den Angaben zufolge zu einem späteren Zeitpunkt in die freie Wildbahn entlassen werden.