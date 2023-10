21.10.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Feuerwehrleute erklimmen Treppen von Skiflugschanze

1000 Stufen in voller Brandschutzmontur bis in schwindelerregende Höhe: Mehrere Hundert Feuerwehrleute sind am Samstag bei einem Wettbewerb die Treppe der Skiflugschanze in Oberstdorf hinaufgelaufen.