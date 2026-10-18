Feuerwehrmann stirbt bei Schanzenlauf in Oberstdorf

Oberstdorf (dpa) - Bei einem Schanzenlauf der Feuerwehr in Oberstdorf im Oberallgäu ist ein 51-jähriger Feuerwehrmann gestorben. Der aus Ungarn stammende Mann kollabierte in der Mittagszeit und starb eines natürlichen Todes, wie Polizei und Rettungskräfte am Samstagabend berichteten.

Die Freiwillige Feuerwehr in dem beliebten Allgäuer Urlaubsort brach die zum vierten Mal stattfindende Veranstaltung anschließend ab. Zuerst hatten die örtlichen Medien den Unglücksfall vermeldet.

Der Schanzenlauf ist eine anstrengende Unternehmung: Die teilnehmenden Zweierteams arbeiten sich mit etwa 20 Kilogramm schwerer Ausrüstung über mehr als 1.000 Stufen und knapp 210 Höhenmeter vom Auslauf der Schanze bis zum Ziel ganz oben auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze hinauf. «Ein Feuerwehr-Treppenlauf der besonderen Art», warben die Veranstalter auf ihrer Webseite. «Es geht in schwindelerregende Höhen.»

Als der 51-Jährige zusammenbrach, war die Veranstaltung erst zur Hälfte vorüber. Notarzt und Sanitäter konnten dem Mann nicht mehr helfen. Die Siegerehrung war eigentlich für kurz vor 17 Uhr geplant.