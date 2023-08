Fiél mit «großer Vorfreude» ins Heimdebüt als Chef

Nürnberg (dpa/lby) - Cristian Fiél fiebert seinem Heimspiel-Debüt als Cheftrainer des 1. FC Nürnberg mit «großer Vorfreude» entgegen. Der 43-Jährige weiß aber auch, dass es nach dem 0:2-Auftakt beim FC Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 in der Hauptsache darum geht, im Max-Morlock-Stadion einen Saison-Fehlstart in der 2. Bundesliga zu verhindern. «Das ist der heutige Fußball. Alle wollen Ergebnisse sehen und oben in der Tabelle stehen», sagte Fiél am Freitag: «War das schon mal anders?»

Die ambitionierten Hannoveraner um Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg waren mit einem 2:2 im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Elversberg ebenfalls unbefriedigend in die neue Spielzeit gestartet. Insofern stehen beide Teams schon unter einem gewissen Lieferdruck. Das Nürnberger Problem war auch am ersten Spieltag gleich wieder die bekannte Abschlussschwäche. «Fußballspiele werden durch Tore entschieden», mahnte Fiél, der nicht nur die «Club»-Stürmer in die Pflicht nimmt: «Tore schießen darf jeder.»

Personell muss Fiél im Abwehrzentrum Ivan Marquez ersetzen. Der Neuzugang hatte sich in Rostock eine Schulterverletzung zugezogen. Der 29 Jahre alte Spanier wird wochenlang fehlen, müsse aber nicht operiert werden, wie der FCN-Coach am Freitag berichtete. «Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, Glück im Unglück», sagte Fiél.