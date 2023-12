Finanzminister Füracker macht keine Geschenke

München (dpa) - Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) macht zu Weihnachten keine Geschenke. «Ich bin jemand, der keine Geschenke erwartet. Insofern müssen alle, die mit mir zu tun haben, damit leben, dass auch ich keine Geschenke mache», sagte er der Münchner «Abendzeitung» (Mittwochsausgabe). «Ich bin auch hier leider kein so kreativer Mensch.»

Er sei äußerst sparsam. «Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich in meinem gesamten Leben für privaten Urlaub insgesamt noch keinen fünfstelligen Betrag ausgegeben habe. So ist es halt, es ist auch nichts, unter dem ich leide», sagte er der Zeitung. «Aber ich will auch gar niemanden belehren, der das anders macht und zum Beispiel eine Flugreise unternimmt. Ich bin von Amtswegen schließlich Aufsichtsratsvorsitzender zweier bayerischer Flughäfen - da muss auch Umsatz entstehen.»

Auf die Frage, womit man ihm - außer mit einem ausgeglichenen Haushalt - Freude machen könne, sagte er: «Mit netten Menschen. Ich habe mir auch mal ein E-Bike gekauft - das bereitet mir schon Freude. Und Eisessen ist so etwas, da bin ich furchtbar empfänglich. Das ist eine große Schwäche von mir.»