«Findungsprozess» der Bayern-Basketballer geht voran

München (dpa/lby) - Nach einem dramatischen Jahresabschluss in der Euroleague blicken die Basketballer des FC Bayern München mit guten Gefühlen Richtung 2024. «Wir haben uns die letzten Wochen gut gesteigert», sagte Nationalspieler Andreas Obst nach dem 85:84 (38:39) gegen den spanischen Club Valencia BC. Der Bundesligist verbesserte durch den knappen Erfolg die Aussichten auf die Playoff-Teilnahme. Nach acht Siegen und neun Niederlagen stehen die Münchner auf Tabellenplatz zwölf. Und Obst erinnerte an «einen schwierigen Start» in die laufende Spielzeit.

Das Team befindet sich im ersten Jahr unter Trainer Pablo Laso auch zum Jahresende noch in der Entwicklung. «Wir hatten ein paar Spiele, die wir unnötig verloren haben, was einfach der neuen Konstellation zu schulden war», befand Obst: «Es ist ein Findungsprozess, den wir gehen müssen. Wir sind noch nicht am Ende und noch immer auf dem Weg nach oben.»

Die 6500 Zuschauer im wieder ausverkauften BMW Park erlebten am Donnerstagabend gegen Valencia eine über die gesamte Spielzeit enge Partie. 16 Sekunden vor dem Ende verwandelte Vladimir Lucic zwei Freiwürfe zum 84:81. Carsen Edwards baute die Führung ebenfalls von der Freiwurflinie auf vier Punkte aus. Ein erfolgreicher Distanzwurf der Gäste kam zu spät.

Beste Schützen bei den Münchnern waren Leandro Bolmaro und Devin Booker mit jeweils 13 Punkten. Lucic und Obst kamen jeweils auf zwölf Punkte. «Es war ein merkwürdiges Spiel. Das mag noch an den Weihnachtstagen liegen, jeder muss noch ein wenig das Essen verdauen. Auch auf dem Feld hat es sich sehr zäh angefühlt», kommentierte Obst.

Laso lobte den «großartigen Einsatz» seines Teams. Beide Mannschaften hätten ein hohes Level gespielt, wenn man den harten Zeitplan für jeden bedenke. Der Bayern-Coach sah «viele gute Sachen» seines Teams und hob das für ihn Entscheidende hervor: «Am Ende haben wir den Sieg, das zählt.» Einmal müssen die Bayern-Basketballer in diesem Jahr aber noch ran: An diesem Samstagabend in der Bundesliga daheim gegen Heidelberg.