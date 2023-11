Finn Dahmen über Union-Spiel: «Fühlte mich unüberwindbar»

Berlin (dpa/bb) - Über seine überragende Leistung im Spiel beim 1. FC Union Berlin konnte sich Finn Dahmen, Torwart des FC Augsburg, nur bedingt freuen. «Es überwiegt gerade natürlich die Frustration», sagte der 25-Jährige nach dem 1:1 des schwäbischen Fußball-Bundesligisten in Köpenick. «Das ärgert mich schon sehr.» Denn bis zur 88. Minute sah es so aus, dass er zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor bleiben würde - dank zahlreicher starker Paraden.

Der 25 Jahre alte Profikeeper hielt unter anderem den Elfmeter von Unions Robin Knoche. «Ich hatte das Gefühl, dass ich heute unüberwindbar bin. Und dann fällt so ein abgefälschtes Ding rein», ärgerte sich der Torwart über den Ausgleich von Kevin Volland.

Trotz der dritten Punkteteilung in Folge bleiben die Augsburger in der Spur. Keines seiner letzten fünf Spiele hat der FCA verloren. Dadurch habe die ganze Mannschaft viel Selbstbewusstsein, sagte Dahmen.