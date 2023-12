Flächenverbrauch in Bayern nimmt zu

Fürth (dpa/lby) - Der Flächenverbrauch in Bayern hat sich im vergangenen Jahr erhöht. Dieser belief sich durchschnittlich auf 12,2 Hektar pro Tag - was einer Fläche von etwa 17 Fußballfeldern entspricht, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte. Im Jahr zuvor seien es durchschnittlich 10,3 Hektar pro Tag gewesen, die zusätzlich für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen wurden.

865 776 Hektar und damit 12,3 Prozent der Fläche Bayerns wurden dem Landesamt zufolge zum Stichtag 31. Dezember 2022 für Siedlungen und Verkehrswege genutzt - die so genutzte Fläche wuchs damit um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dazu zählen demnach unter anderem auch Spielplätze, Parks und Stellplätze. Fast 39 Prozent entfallen dabei auf Verkehrswege, rund ein Viertel auf den Wohnungsbau und rund 11 Prozent auf Industrie- und Gewerbeflächen.

Fast ein Viertel des Zuwachses bei der Siedlungs- und Verkehrsfläche gehe auf Versorgungsanlagen zurück, unter die auch die Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien fielen, hieß es. «Dass rund ein Fünftel der neu in Anspruch genommenen Flächen auf Freiflächenphotovoltaik entfällt, zeigt, dass die Umsetzung der dezentralen Energiewende in vollem Gange ist», teilte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit.

Spitzenreiter bei den Siedlungs- und Verkehrsflächen ist laut den Statistik-Fachleuten in Bayern die Stadt München, gefolgt von Nürnberg und Bamberg. Schlusslicht ist der Landkreis Garmisch-Patenkirchen.

Mit 46,1 Prozent wurde Ende 2022 knapp die Hälfte der Gesamtfläche Bayerns wie im Jahr zuvor landwirtschaftlich genutzt. Auf einem weiteren guten Drittel wuchs Wald (35,3 Prozent).

Das Landesamt für Statistik wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr ein Klassifizierungsfehler beim Truppenübungsplatz Grafenwöhr entdeckt wurde. Dieser sei in großen Teilen fälschlicherweise den Siedlungen statt der Vegetation zugerechnet worden. Für die sechs betroffenen Gemeinden in der Oberpfalz habe es deshalb eine Neuberechnung für 2014 bis 2021 gegeben. Bayernweit gebe es dadurch beim Flächenverbrauch aber so gut wie keine Veränderungen. Lediglich 2016 sinke der durchschnittliche Flächenverbrauch pro Tag dadurch von 9,8 Hektar auf 9,7 Hektar.