Fliegerbombe in Traunstein entschärft

Traunstein (dpa/lby) - Bei Bauarbeiten ist in Traunstein am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Polizei sperrte den Bereich mittags weiträumig ab, rund 200 Anwohner im Umkreis von 100 Metern um den Fundort mussten ihre Häuser verlassen. Kurz vor 17.00 Uhr gab die Stadtverwaltung dann Entwarnung: «Der Blindgänger, der in der Chiemseestraße gefunden wurde, ist entschärft. Die Anwohner können zurück in ihre Wohnungen und Häuser.» Rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungs- und Hilfsdiensten und Behörden waren nach dem Fund der US-Fliegerbombe im Einsatz gewesen. Kurzzeitig war auch die Bahnstrecke Traunstein - Traunreut gesperrt.