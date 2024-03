Florian David Fitz findet Cliffhanger bei Serien nervig

Kurzes Aufbäumen des Winters mit Schnee und Frost Gefällt mir Merken Teilen

Mit Schneefall und leichtem Frost ist in Bayern das Winterwetter zurückgekehrt. Insbesondere ab 800 Höhenmetern im Allgäu und in Oberbayern sei «anständig» Schnee gefallen, der zunächst liegen bleibe, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch.