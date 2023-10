Florian von Brunn will nicht als Parteichef zurücktreten

München (dpa) - Trotz des historisch schlechten Abschneidens der SPD bei der Landtagswahl in Bayern will Spitzenkandidat Florian von Brunn den Parteivorsitz nicht abgeben. Er sei mit der Co-Vorsitzenden Ronja Endres zusammen erst vor kurzem gewählt worden. «Und ich bin nicht jemand, der in einer schwierigen Situation den Bettel hinwirft», sagte von Brunn am Sonntagabend im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks.

«Wir werden das Ergebnis aufarbeiten», kündigte der Co-Vorsitzende an. Ziel sei eine bessere Ausgangsbasis für die nächste Landtagswahl. «Wir wollen Lehren daraus ziehen», sagte von Brunn, der bisher auch Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion ist.