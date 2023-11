Flusskreuzfahrtschiff auf Main fährt gegen Eisenbahnbrücke

Miltenberg (dpa) - Ein Flusskreuzfahrtschiff ist am Mittwoch auf dem Main in Unterfranken gegen eine Eisenbahnbrücke gefahren und dabei beschädigt worden. Für die Passagiere bestehe keine Gefahr, teilte die Polizei mit. Verletzte seien nicht gemeldet worden. Das Schiff sei aber «nicht unerheblich am Oberdeck beschädigt».

Laut einem Polizeisprecher war das Kreuzfahrtschiff zu hoch für die Durchfahrt unter der Brücke in Miltenberg nahe der Grenze zu Baden-Württemberg. Die Brücke sei für den Bahnverkehr gesperrt worden, bis das Ausmaß der Schäden untersucht sei. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar.