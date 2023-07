Förderpreis Neues Deutsches Kino verliehen

München (dpa/lby) - Die Regisseurin Sylvie Michel hat den mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis des Förderpreises Neues Deutsches Kino 2023 erhalten. Auf dem Filmfest München wurde ihre Regieleistung für «More Than Strangers» ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt. In dem Roadmovie geht es um vier einander unbekannte Menschen unterschiedlicher Nationen, die sich auf einer Autofahrt von Berlin nach Paris dem «ernsthaften Problem» eines ihrer Mitreisenden stellen müssen. «Auf kleinstem Raum gibt uns diese Inszenierung einen humorvollen Einblick in die kleinen und großen menschlichen Tragödien», begründete die Jury ihre Entscheidung.

In der Kategorie «Produzentische Leistung» wurde Uschi Feldges für ihr Drama «Leere Netze» ausgezeichnet und erhält ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. Über den mit 10.000 Euro dotierten Preis für das «Beste Drehbuch» konnte sich Merle Grimm für «Clashing Differences» freuen. Ebenfalls 10.000 Euro bekommt Dor Aloni, der in der Kategorie «Schauspiel» für seine Rolle in «Südsee» geehrt wurde.

Der Förderpreis Neues Deutsches Kino wird von Bavaria Film, dem Bayerischen Rundfunk und der DZ Bank gestiftet. In der Jury saßen in diesem Jahr die Regisseurin und Schauspielerin Sheri Hagen, der Schauspieler Friedrich Mücke und die Regisseurin Sophie Linnenbaum, die 2022 selbst in der Kategorie «Beste Regie» gewonnen hatte.