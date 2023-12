Forscher: Winterurlaub geht nicht unter

Neue Seilbahn am Ochsenkopf nimmt Betrieb auf Gefällt mir Merken Teilen

Eine neue Seilbahn an der Südseite des Ochsenkopfs soll künftig bis zu 2000 Ausflügler pro Stunde barrierefrei auf den zweithöchsten Berg des Fichtelgebirges bringen. Am Freitag geht die Gondelbahn in Betrieb.