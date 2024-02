Forstunfall: 45-Jähriger schwer verletzt

Marktschellenberg (dpa/lby) - Beim Schneiden eines vom Wind umgeworfenen Baumes hat sich ein 45-Jähriger in Marktschellenberg schwer verletzt. Die 42 Zentimeter starke Esche habe am Dienstag unter Spannung über einer Hangkante auf einem bäuerlichen Anwesen gelegen, weshalb der Mann vier Meter von der Wurzel entfernt geschnitten habe, teilte die Polizei mit. Demnach brach der Baum beim Schneiden und zog die etwa 15 Meter lange Baumkrone nach oben, die dann abbrach und auf den 45-Jährigen herabstürzte. Dieser wurde mit schweren Verletzungen an der linken Körperhälfte per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.