Fränkische Winzer zur Weinernte: Vielversprechender Jahrgang

Hund tötet Geflügel: 1200 Euro Schaden

Ein Hund hat in und um ein Geflügelgehege in Oberfranken mehrere Tiere gerissen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden in Rödental (Landkreis Coburg) 14 Tiere Opfer des Hundes - darunter Zuchtgänse, Enten und ein Hahn.