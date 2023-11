Frankenwürfel werden verliehen

Thurnau (dpa/lby) - Am 11. November feiern nicht nur Närrinnen und Narren - sondern auch drei Persönlichkeiten aus Franken: Denn an diesem Datum wird traditionell der Frankenwürfel verliehen. Das Wendige, Witzige und Widersprüchliche des fränkischen Charakters solle bei den Preisträgern zum Ausdruck kommen, teilte die Regierung von Oberfranken vorab mit.

Seit 1985 geht der Frankenwürfel jährlich an drei bis fünf Persönlichkeiten aus den drei fränkischen Regierungsbezirken. Die Preisverleihung findet in diesem Jahr am Samstag (11.00 Uhr) in Thurnau (Landkreis Kulmbach) in Oberfranken statt. Grund für den 11. November als Datum ist aber nicht der Start der Faschings-Saison, sondern vielmehr der Gedenktag des Heiligen Martin, der als Schutzherr des alten Frankenreiches gilt.