Frau aus Zug gefolgt und sexuell belästigt

Burgthann (dpa/lby) - Ein 18-Jähriger soll in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) eine Frau geschlagen und sexuell belästigt haben. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen an derselben S-Bahn-Haltestelle wie die Frau in Oberferrieden ausgestiegen und ihr vom Bahnhof aus gefolgt, teilte die Polizei am Montag mit.

Als er sie ansprach, gab die Frau ihm zu verstehen, dass sie sich nicht unterhalten wolle, woraufhin er sie angegriffen und in einen angrenzenden Acker geschubst haben soll. Außerdem soll er sie «in sexuell motivierter Art und Weise» angefasst haben, teilte die Polizei weiter mit. Die Frau wehrte sich und flüchtete, dabei verlor sie ihren Rucksack.

Sie suchte Hilfe bei einer Familie in Oberferrieden, die die Polizei verständigte. Kurz darauf stellten die Beamten den Tatverdächtigen an der Haltestelle in Burgthann fest. Er hatte den Rucksack der Frau dabei und seine Kleidung sei auffällig verschmutzt gewesen. Daraufhin wurde er festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag gegen den 18-Jährigen. Er soll vermutlich noch am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sagte eine Polizeisprecherin.