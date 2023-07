Frau geht bei Streit dazwischen und wird mit Messer verletzt

Regensburg/Nürnberg (dpa/lby) - Eine 38-Jährige ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Nähe des Regensburger Hauptbahnhofs mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei fahndete nach dem Vorfall am Samstagnachmittag nach den beiden Männern und nahm einen 39-Jährigen in Nürnberg fest, wie die Polizei mitteilte. Dabei stellten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Ein Richter soll am Sonntag darüber entscheiden, ob ein Untersuchungsbefehl gegen ihn erlassen wird. Demnach bestehe der der Verdacht des versuchten Totschlags. Seinen 37-jährigen Kontrahenten konnte die Polizei bislang nicht ausfindig machen. Er sei namentlich bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden Männer sind laut Polizei Bekannte und waren am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten. Der 39-Jährige soll dabei mehrmals in Richtung des jüngeren Mannes gestochen und geschlagen haben. Als die 38-jährige Frau dazwischen ging, erlitt sie Schnittverletzungen im Gesicht, woraufhin die beiden Männer flüchteten. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und nach ihrer Behandlung wieder entlassen.