Ingolstadt (dpa/lby) - Brennende Kerzen und Schlaf können eine gefährliche Kombination sein: In Ingolstadt hat sich eine Frau pünktlich zum ersten Advent eine Kerze auf dem Couchtisch angezündet und ist dann eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache auf das Sofa aus. Die Räume seien stark verraucht gewesen, die 62-Jährige wurde von ihrem Rauchmelder geweckt.

Nachbarn holten die Frau laut Polizei aus ihrer Wohnung. Auch ihre beiden Katzen seien gerettet und zu einem Tierarzt gebracht worden. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Gegen die 62-Jährige wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Die genaue Brandursache war zunächst unbekannt.