Freie-Wähler-Fraktionschef: Koalition durch Wahl gestärkt

München (dpa/lby) - Die Regierungskoalition in Bayern ist nach Ansicht des Fraktionschefs der Freien Wähler durch die Landtagswahl gestärkt worden. Eine Fortführung des Bündnisses aus CSU und seiner Partei im Landtag seien «der Wille und der Wunsch unserer Wählerinnen und Wähler, der Bürger in Bayern», sagte Florian Streibl nach Bekanntgabe der Prognosen um 18.00 Uhr am Sonntag im Bayerischen Rundfunk. «Durch diese Wahl ist diese Bayern-Koalition ganz klar bestätigt und gestärkt worden.»

Das Ergebnis sei das beste, das die Freien Wähler jemals in Bayern bei einer Landtagswahl geholt hätten, betonte Streibl. «Das ist natürlich ein Vorschuss für die zukünftige Arbeit.»